Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA, Cem Genco - Spor
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular pas, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Cem Genco - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Pazar, Spor, Haberler

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