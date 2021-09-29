Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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