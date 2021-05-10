Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Hatay ekibi, bugün özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş