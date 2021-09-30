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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

İdmanda futbolcular, pas, hava topu ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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