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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını başladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1,5 saat süren antrenmanda Fenerbahçe maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık idmanı gerçekleştirdi. - HATAY

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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