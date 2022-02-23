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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Burak Milli - Spor
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Burak Milli - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Pazar, Spor, Haberler

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