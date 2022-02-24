Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular pas, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat dakika sürdü.