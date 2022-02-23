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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile Hatay Stadyumu'nda 27 Şubat Pazar günü saat 16.00'da karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Haberler

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