Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile Hatay Stadyumu'nda 27 Şubat Pazar günü saat 16.00'da karşılaşacak. - HATAY