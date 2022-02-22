Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA, Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Pazar, Spor, Haberler

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