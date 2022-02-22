Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.