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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Burak Milli - Haberler | Spor
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı.

AA / Burak Milli - Spor Haberleri
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