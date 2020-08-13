Hatayspor, Yasin Güreler'le yollarını ayırdı
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Hatayspor, Yasin Güreler'le yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 29 yaşındaki futbolcusu Yasin Güreler'le yollarını ayırdı.

Hatayspor, Yasin Güreler'le yollarını ayırdı
13.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:15

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 29 yaşındaki futbolcusu Yasin Güreler'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmadığı duyuruldu. Bordo beyazlı konuyla ilgili, "Başarılı futbolcumuz Yasin Güreler ile yollarımız ayrıldı. Armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Yasin Güreler'e kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" paylaşımı yaptı.

(Mehmet Bayrak/İHA)

Kaynak: İHA

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