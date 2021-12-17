Hatayspor yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 29 puanla 3. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Muhammed Kamara ile sakatlıkları süren Sadık Baş, Bülent Cevahir, Onur Ergün ve Mehdi Boudjemaa, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla Trabzon'a gidecek.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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