Hatayspor, yarın Göztepe'yi ağırlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, yarın Göztepe'yi ağırlayacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Hatayspor, yarın Göztepe'yi ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, yarın Göztepe'yi misafir edecek.

HATAY (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, yarın Göztepe'yi misafir edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 36 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Adama Traore ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazanmıştı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Hatay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title