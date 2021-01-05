Hatayspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
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Hatayspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

05.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:34
Hatayspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ankara'da, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen bordo-beyazlılar, 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Mame Diouf ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Takım, bugün özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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