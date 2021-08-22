Hatayspor, yarın Galatasaray'a konuk olacak
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Hatayspor, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Hatayspor, yarın Galatasaray'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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Hatayspor, yarın Galatasaray'a konuk olacak - Haberler Spor
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