Hatayspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
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Hatayspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

01.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:20
Hatayspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, defans oyuncusu Soner Örnek sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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