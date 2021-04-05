Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak
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Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligdeki son maçında Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenen bordo-beyazlı ekip, 49 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Strahil Popov ve Mesut Çaytemel de kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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