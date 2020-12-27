Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak
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Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak

27.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:32
Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Trabzonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan bordo-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 09:33:29. #1.15#
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