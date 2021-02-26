Hatayspor, yarın Ankaragücü'nü konuk edecek
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Hatayspor, yarın Ankaragücü'nü konuk edecek

26.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:24
Hatayspor, yarın Ankaragücü'nü konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi.

Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Muhammed Kamara'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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