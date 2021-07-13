Hatayspor'un yeni sezon hazırlıkları Erzurum'da sürüyor
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Hatayspor'un yeni sezon hazırlıkları Erzurum'da sürüyor

Hatayspor'un yeni sezon hazırlıkları Erzurum'da sürüyor
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü tek antrenmanla tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü tek antrenmanla tamamladı.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat 45 dakika süren antrenmanda bordo-beyazlılar, kuvvet, çabukluk ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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