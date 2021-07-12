Hatayspor'un, yeni sezon hazırlıkları Erzurum'da sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan günün ilk antrenmanında bordo-beyazlılar, taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Bordo-beyazlılar daha sonra istasyon ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir