Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesi, gastronomi kentinin turizm beklentisini arttırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesi, gastronomi kentinin turizm beklentisini arttırdı

Hatayspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinin, birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran gastronomi kentini turizmde de atağa geçirmesi bekleniyor.

Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesi, gastronomi kentinin turizm beklentisini arttırdı
06.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:22

Hatayspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinin, birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran gastronomi kentini turizmde de atağa geçirmesi bekleniyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak olan Hatay'da, Süper Lig coşkusu yaşanıyor.

Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre, Anadolu'nun en eski camisi Habib-i Neccar ile birçok kültürel değerin bulunduğu kentte, Hatay'ın ilk kez Süper Lig'de temsil edilecek olmasının turizm atağına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11 Eylül'de başlayacağı duyurulan Süper Lig'de, takımları ve taraftarlarını ağırlayacak kentte, hem gastronomi hem de kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması amaçlanıyor.

"Süper Lig, kentin ve ürünlerinin tanıtımı için güzel bir şans"

Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizmi olumsuz etkilediğini söyledi.

Kentin bu süreci en az kayıpla geçirdiğini ifade eden Boyacı, "Hatay'daki birçok işletme 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya devam ediyor. Üst düzey hijyen uygulanıyor. Kentimiz ülkemizdeki en güvenli şehirlerden." dedi.

Boyacı, misafirlerini her yıl yeni bir sürprizle karşıladıklarını, geçen ay açılan Arsuz-Samandağ sahil yolunun da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Yakın zamanda hizmete giren müze otel, zeytinyağı, antik cam, tıbbi ve aromatik bitkiler müzeleriyle kentin "müzeler şehri" haline geldiğini aktaran Boyacı, şöyle konuştu:

"Tüm bunların yanında Hatayspor'umuz Süper Lig'e yükseldi. Bu coşku tüm kentte halen kutlanıyor. Bundan sonra Süper Lig takımları ve taraftarları da kentimize gelecek. Bu Hatay'ın turizmi açısından önemli bir değer olacak. Gelenler sadece maçı izleyip gitmeyecek. Tarihimizi, kültürümüzü, gastronomimizi keşfedecekler. Süper Lig, kentin ve ürünlerinin daha hızlı tanıtımı için güzel bir şans. Şimdiden otellerimizde rezervasyon yaptıranlar oluyor."

"Sporseverleri kentimizde ağırlamaktan büyük onur duyacağız"

Kente gelen misafirlerin onlarca çeşit yemek, tatlı ve mezelerden tatma fırsatı bulacağını, futbolun yanı sıra diğer spor alanlarında da Hatay'da önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Boyacı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu olan Arsuz-Samandağ bisiklet yolu faaliyete geçti. Önümüzdeki yıllarda hizmete girecek yat sporları merkezi de önemli bir merkez olacak. Tüm sporseverleri kentimizde ağırlamaktan büyük onur duyacağız. EXPO 2021 Hatay'da yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Tüm bunlarla, 2021 yılının Hatay turizmi için çok verimli olmasını temenni ediyoruz."

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil Yerel
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis Güncel
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu Dünya
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Magazin
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Gupse Özay Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Mehmet Topal Nihat Özdemir Süleyman Hurma Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesi, gastronomi kentinin turizm beklentisini arttırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 11:22:17. #1.14#
title