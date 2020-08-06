Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesi, gastronomi kentinin turizm beklentisini arttırdı Hatayspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinin, birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran gastronomi kentini turizmde de atağa geçirmesi bekleniyor.

Hatayspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinin, birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran gastronomi kentini turizmde de atağa geçirmesi bekleniyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak olan Hatay'da, Süper Lig coşkusu yaşanıyor.

Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre, Anadolu'nun en eski camisi Habib-i Neccar ile birçok kültürel değerin bulunduğu kentte, Hatay'ın ilk kez Süper Lig'de temsil edilecek olmasının turizm atağına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11 Eylül'de başlayacağı duyurulan Süper Lig'de, takımları ve taraftarlarını ağırlayacak kentte, hem gastronomi hem de kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması amaçlanıyor.

"Süper Lig, kentin ve ürünlerinin tanıtımı için güzel bir şans"

Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizmi olumsuz etkilediğini söyledi.

Kentin bu süreci en az kayıpla geçirdiğini ifade eden Boyacı, "Hatay'daki birçok işletme 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya devam ediyor. Üst düzey hijyen uygulanıyor. Kentimiz ülkemizdeki en güvenli şehirlerden." dedi.

Boyacı, misafirlerini her yıl yeni bir sürprizle karşıladıklarını, geçen ay açılan Arsuz-Samandağ sahil yolunun da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Yakın zamanda hizmete giren müze otel, zeytinyağı, antik cam, tıbbi ve aromatik bitkiler müzeleriyle kentin "müzeler şehri" haline geldiğini aktaran Boyacı, şöyle konuştu:

"Tüm bunların yanında Hatayspor'umuz Süper Lig'e yükseldi. Bu coşku tüm kentte halen kutlanıyor. Bundan sonra Süper Lig takımları ve taraftarları da kentimize gelecek. Bu Hatay'ın turizmi açısından önemli bir değer olacak. Gelenler sadece maçı izleyip gitmeyecek. Tarihimizi, kültürümüzü, gastronomimizi keşfedecekler. Süper Lig, kentin ve ürünlerinin daha hızlı tanıtımı için güzel bir şans. Şimdiden otellerimizde rezervasyon yaptıranlar oluyor."

"Sporseverleri kentimizde ağırlamaktan büyük onur duyacağız"

Kente gelen misafirlerin onlarca çeşit yemek, tatlı ve mezelerden tatma fırsatı bulacağını, futbolun yanı sıra diğer spor alanlarında da Hatay'da önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Boyacı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu olan Arsuz-Samandağ bisiklet yolu faaliyete geçti. Önümüzdeki yıllarda hizmete girecek yat sporları merkezi de önemli bir merkez olacak. Tüm sporseverleri kentimizde ağırlamaktan büyük onur duyacağız. EXPO 2021 Hatay'da yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Tüm bunlarla, 2021 yılının Hatay turizmi için çok verimli olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA