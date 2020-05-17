Hatayspor'un korona virüs testi negatif çıktı TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe ikinci kez korona virüs testi yapıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe ikinci kez korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet çalışmalarına Osman Çalgın Tesisleri'nde devam ediyor. Tesislerde Hataysporlu futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapılırken, sonuçların tamamı negatif çıktı. - HATAY

Kaynak: İHA