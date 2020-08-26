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Hatayspor'un isim sponsoru Atakaş şirketler grubu oldu

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un isim sponsoru Atakaş Şirketler Grubu oldu.

Hatayspor'un isim sponsoru Atakaş şirketler grubu oldu
26.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:39

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un isim sponsoru Atakaş Şirketler Grubu oldu. Akdeniz temsilcisi, Süper Lig 2020-2021 sezonunda Atakaş Hatayspor ismi ile mücadele edecek.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş'ın katılımıyla İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda imza töreni düzenledi. Törende konuşan Hatayspor Onursal Kulüp Başkanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Süper Lig'de asansör görevi yapmayacaklarının altını çizdi. Hatayspor'un Süper Lig'e dizlerini bileklerini yaralayarak geldiğini belirten Lütfü Savaş, "Hatayspor'un önümüzdeki süreçte Avrupa'nın belirli noktalarında görmek istiyoruz bu üç yıllık süreçte altyapı ve tesisleşmede eksiklerimizi tamamlayarak takımımızı daha büyük başarılara hazır hale getirme hedefindeyiz. Şu ana kadar 5 transfer gerçekleştirdik iyi futbolcu seçip doğru kararlar vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar her dönemde bize destek olan ve şimdi isim sponsorumuz olan Atakaş şirketler gurubuna teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Recep Atakaş: "Hatayspor'a sponsor olmaktan mutluyuz"

Atakaş Şirketler Grubu Başkanı Recep Atakaş da sponsorlukların takımlar için önemine değinerek, futbolun maliyetli bir spor olduğunu dile getirdi. Hatayspor'un desteklerle başarıya ulaşacağına inandığını aktaran Rcep Atakaş, "Bizler, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Hatayspor'un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah şampiyonluğu da kutlayacağımız günler için kenetlenelim ve yolumuza bakalım. Bizler Atakaş olarak Hatayspor'a isim sponsoru olmamızdan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz" açıklamasını yaptı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ise anlaşmanın yerinde ve isabetli olduğunu belirterek, "Her kesim ve inançtan insan Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasından mutluluk duydu ve keyif aldı. Bu ortak değeri de yaşatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hatayspor Kulübü ile Atakaş Şirketler Grubu arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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