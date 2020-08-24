Hatayspor'un Giresunspor ile yapacağı hazırlık maçı ertelendi
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Giresunspor ile çarşamba günü yapacağını duyurduğu hazırlık maçının ertelendiğini bildirdi.
24.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:57
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Giresunspor ile çarşamba günü yapacağını duyurduğu hazırlık maçının ertelendiğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "26 Ağustos Çarşamba günü, Giresunspor ile yapılması planlanan hazırlık maçı ertelenmiştir." denildi.
Kaynak: AA