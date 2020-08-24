Hatayspor'un Giresunspor ile yapacağı hazırlık maçı ertelendi Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Giresunspor ile çarşamba günü yapacağını duyurduğu hazırlık maçının ertelendiğini bildirdi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Giresunspor ile çarşamba günü yapacağını duyurduğu hazırlık maçının ertelendiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "26 Ağustos Çarşamba günü, Giresunspor ile yapılması planlanan hazırlık maçı ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: AA