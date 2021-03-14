Hatayspor'un genç kalecisi Yavuz Buğra Boyar, ameliyat edildi
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Hatayspor'un genç kalecisi Yavuz Buğra Boyar, ameliyat edildi

14.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:26
Hatayspor'un genç kalecisi Yavuz Buğra Boyar, ameliyat edildi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 22 yaşındaki kalecisi Yavuz Buğra Boyar, kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 22 yaşındaki kalecisi Yavuz Buğra Boyar, kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yavuz'un özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Melih Paksoy tarafından sporcumuza laparoskopik kasık fıtığı operasyonu yapıldı. Melih Paksoy, Yavuz Buğra Boyar'ın ameliyatının başarılı geçtiğini, en kısa sürede takımla birlikte antrenmanlara başlayabileceğini belirtti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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