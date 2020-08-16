Hatayspor'un Erzurum kampı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezon öncesi hazırlık kampı için bulunduğu Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.
16.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:34
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezon öncesi hazırlık kampı için bulunduğu Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.
Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında, kuvvet çalışmaları yapıldı.
Futbolcular, günün ikinci idmanında ise dar alan çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA