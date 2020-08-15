Hatayspor'un Erzurum kampı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezon öncesi kampı için bulunduğu Erzurum'da günü tek antrenmanla tamamladı.
15.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:59
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezon öncesi kampı için bulunduğu Erzurum'da günü tek antrenmanla tamamladı.
Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren idman, pas organizasyonlarıyla sona erdi.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA