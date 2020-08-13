Hatayspor'un Erzurum kampı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Erzurum kampında günü çift antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Erzurum kampında günü çift antrenmanla tamamladı.

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren idman, dar alan çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Hatayspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA