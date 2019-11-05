Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.

05.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:32
Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas, dar alan ve çift kale maç çalışması yaptı. - HATAY

Kaynak: İHA
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