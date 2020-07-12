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Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak tarihe geçti!

TFF 1. Lig'in 33. haftasında, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup edip puanını 63'e çıkaran Altıparmak yönetimindeki Hatayspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi.

Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak tarihe geçti!
12.07.2020 22:10 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:58

TFF 1. Lig'in 33. haftasında, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup edip puanını 63'e çıkaran Altıparmak yönetimindeki Hatayspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi.

Önceki sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, geçen sezon da Gaziantep FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu sezon da Hatayspor'u mutlu sona ulaştırdı.

Ligin 23. haftasında bordo-beyazlı ekibin başına geçen Altıparmak, TFF 1. Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

"Üst üste 3. şampiyonluğum oldu, Türkiye'de de bir ilk oldu"

Altıparmak, AA muhabirine, deplasmanda zorlu geçen bir mücadelede Adanaspor'u 2-1 yenmeyi başardıklarını söyledi.

Hatayspor'un şampiyonluğa ulaşmasının kendisi için de ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Üst üste 3. şampiyonluğum oldu, Türkiye'de de bir ilk oldu. Hatayspor için çok önemliydi, 53 yıllık hasreti dindirdik. En azından verdiğimiz bir söz vardı, 'Adana'dan şampiyon döneceğiz' diye. Allah'ıma şükürler olsun, hem Adana'dan şampiyon dönüşümüzü hem kendi adıma 3. şampiyonluğu... Şampiyonluk tarif edilmez bir duygu. Biz 2 senedir alıştık, bu 3. senemiz. Allah'ıma şükürler olsun bunu sezon başından beri hak ettik diyebilirim. Çok iyi oynadık, müthiş maçlarımız var. Sezon sonları büyük camialara karşı mücadele ediyorsunuz. Bu mücadele sonunda şampiyon olmak bizim için ayrıca mutluluk."

Şampiyonluğu kutlayacaklarını aktaran Altıparmak, "Burada emeği geçen Başkanımızdan yönetim kurulumuza, oyuncularıma, teknik ekibe, çalışan personelimize, basın mensuplarına hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin çok büyük emeği var. Bu şampiyonluk Hatay halkına hayırlı uğurlu olsun. Artık işimizi yaptık, şimdi sıra Hatay'da eğlenmekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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