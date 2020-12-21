Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek
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Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek

21.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:01
Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:01:24. #1.14#
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