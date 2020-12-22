Hatayspor - Trabzonspor ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hatayspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor - Trabzonspor canlı İzle

17 Aralık'ta oynanacak olan, Hatayspor - Trabzonspor ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hatayspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor - Trabzonspor canlı İzle!

17 Aralık'ta oynanacak olan, Hatayspor - Trabzonspor ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hatayspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor - Trabzonspor canlı İzle! İşte detaylar

Hatayspor - Trabzonspor ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Hatayspor ve Trabzonspor 22.12.2020 Salı günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 1 canlı yayınlıyor.

Hatayspor Trabzonspor Hangi Tarihte?

Hatayspor Trabzonspor Futbol karşılaşması tarihi 22.12.2020

Hatayspor Trabzonspor Hangi Kanalda?

Hatayspor - Trabzonspor maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak

Hatayspor Trabzonspor Maçı Hangi Gün?

Hatayspor - Trabzonspor maçı Salı günü oynanacak

Hatayspor Trabzonspor Saat Kaçta?

Hatayspor - Trabzonspor Maçın başlama saati 16:00

Hatayspor'dan 3 Puan

Hatayspor, son haftalarda tekrardan ritim bulmaya başladı diyebiliriz. Hafta sonu konuk oldukları Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile döndüler. Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 2. Galibiyetini alan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, son 4 Süper Lig maçında ise 3. Galibiyetini almayı başardı. Bu süreçte tek yenilgilerini erteleme maçında Ankaragücü deplasmanında almışlardı. O maçta ise 10 kişi kaldıktan sonra mağlup oldular. Bu hafta iç sahada Trabzonspor'u konuk edecek Hatayspor'da önemli bir eksik bulunmuyor.

Trabzonspor Moralli

Trabzonspor'da moraller yerinde. Geçtiğimiz hafta sonu Karadeniz derbisinde Rizespor'u iç sahada 2-1 mağlup etmeyi başardılar. 1-0 geriye düştükleri maçta Ekuban ve Djaniny'nin golleriyle 3 puana ulaşan Bordo Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 5 Süper Lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Son 5 maçta 11 puan toplayan Trabzonspor, yavaş yavaş üst sıralara doğru ilerliyor. Bu hafta Hatayspor maçı öncesinde Trondsen sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmuyor.