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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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