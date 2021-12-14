Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı. Antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.