Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma ve hava topu çalışması yaptı.
Kentteki çalışmalarını tamamlayan Hatayspor, bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli