Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

21.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:36
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadı'nda idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 19:40:01. #1.15#
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