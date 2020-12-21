Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
21.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:36
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadı'nda idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu