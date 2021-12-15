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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1,5 saat sürdü.

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

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AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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