Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

20.12.2020 19:42 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:53
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını başladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir buçuk saat süren idmanda Göztepe maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular ise kuvvet idmanı ve pas organizasyonu çalışması yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 22 Aralık Salı günü saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 19:55:40. #1.14#
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