Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş