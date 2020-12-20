Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

20.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:08
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Cansu Dere Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 17:09:28. #1.14#
title