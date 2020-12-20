Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
20.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:08
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş