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Hatayspor, Trabzonspor maçına hazır

Hatayspor, Trabzonspor maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

HATAY (İHA) - Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatay Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, taktik ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi.

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Hatayspor, Trabzonspor maçına hazır

Hatayspor, Trabzonspor maçına hazır

Hatayspor, Trabzonspor maçına hazır

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