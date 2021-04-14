Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu