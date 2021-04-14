Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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