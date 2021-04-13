Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli