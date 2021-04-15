Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında, 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında, 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçı hazırlıklarını iyi durumda devam ettirdiklerini söyledi.

Yarın yapacakları antrenmanın ardından maç için Trabzon'a hareket edeceklerini belirten Erdoğan, "Önemli ve zorlu bir mücadele yine bizi bekliyor. İnşallah orada iyi bir futbolla, mücadeleyle, yine sahada rakibinden daha fazla galibiyeti isteyen bir takım izlettiririz taraftarlarımıza." diye konuştu.

"Maalesef kadroda sayısal anlamda biraz sıkıntılarımız var"

Erdoğan, ligde sıkı ve zorlu bir fikstürü girdiklerini ve buradan da başarıyla çıkmak için çalışacaklarını aktardı.

Takımda bazı mevkilerde alternatif oyuncularının bulunmadığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef kadroda sayısal anlamda biraz sıkıntılarımız var. Özellikle bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Onun için sürekli aynı oyuncuları oynatıyoruz. Bugün diğer rakip takımları takip edince aşağı yukarı bu süreçte sürekli 5-6 oyuncuyla rotasyona gidiyorlar ama bizim öyle fırsatımız, sansımız yok. Evet aramızda genç oyuncular var. Görev verdiğimiz belki sezon içeresinde az oynayan oyuncularımız da sahaya çıkıp elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama bazı mevkilerde, özellikle ofansif anlamda maalesef hiç alternatifimiz yok. Özellikle Selim'in sakatlanması bizim için çok büyük sıkıntı oldu. Bazı arkadaşlarımız zaman zaman cezalı duruma düşüyor onun için de sıkıntı yaşıyoruz. Dediğim gibi burada şikayet edecek durumda değiliz. Yine bu yoğun periyotta bu arkadaşlarımızla inşallah sıkı maç trafiğinden başarılı bir şekilde çıkarız."

Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da son iki haftadır kazanamadıklarını hatırlatarak, "İnşallah Trabzon'da 3 puan alarak bu mahcubiyetimizi gidereceğiz. Taraftarlarımıza müjde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Ruben Riberio da ligde her maçın zor geçtiğini belirtti.

Takım olarak Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Riberio, "Trabzon'un çok güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Ama nasıl oynadıklarını da öğrendik. Ona göre çalıştık, oraya galibiyet için gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş