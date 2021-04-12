Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco