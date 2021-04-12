Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Spor
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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