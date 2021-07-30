Hatayspor, TFF Ormanı Projesi'ne 1967 fidan bağışlayacak
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Hatayspor, TFF Ormanı Projesi'ne 1967 fidan bağışlayacak

Hatayspor, TFF Ormanı Projesi'ne 1967 fidan bağışlayacak
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ormanı Projesi'ne 1967 fidan bağışlayacağını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ormanı Projesi'ne 1967 fidan bağışlayacağını bildirdi.

Kulüpten, projeyle ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 1967 fidan bağışlıyoruz." denildi.

Paylaşımda, İttifak Holding Konyaspor'a da çağrıda bulunularak, "Sen de var mısın?" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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