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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Başarı için canla başla çalışacağız

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Ömer Erdoğan, takımın başarısının devamı için başta kendisi olmak üzere herkesin canla başla çalışacağını söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Başarı için canla başla çalışacağız
11.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:34

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Ömer Erdoğan, takımın başarısının devamı için başta kendisi olmak üzere herkesin canla başla çalışacağını söyledi.

Erzurum'da kamp yaptıkları otelde düzenlenen basın toplantısında, 53 yıl önce kurulan ve ilk kez Süper Lig'e çıkan Hatayspor'u ligde kalıcı bir hale getireceklerini vurgulayan Ömer Erdoğan, son 5 yılda alınan başarıların tesadüf olmadığına dikkat çekti. Hatayspor'u ligde çıkarabildikleri kadar yükseklere çıkaracaklarını belirten Erdoğan, "Beni bu göreve layık gören başta Başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hatayspor'un başarısının devamı için ben ve ekibim canla başla mücadelede edeceğiz. Antrenmanlarımızla birilkte transferler için izlediğimiz oyuncular da var. Bu oyuncuları kalitesi, karakteri ile araştırıyoruz. Benim için en önemli şey karakterli olması. Bunun için takım arkadaşlarına, hocalarına ve arkadaşlarına ulaşıp bilgi alıyoruz. Şu an takip ettiğimiz ve anlaştığımız sporcular var. Fakat imza atılmadan açıklama istemiyoruz" diye konuştu.

Kamp yaptıkları Erzurum'un son yıllarda yıldızının parladığını ve futbol kulüplerinin tercihleri arasında yer aldığını dile getiren 43 yaşındaki teknik adam, "Futbol sahaları ve bu konuda hizmet veren oteller çok başarılı. Böyle bir yer varken Avrupa'ya gitmenin hiçbir anlamı yok. İnanıyorum ki burası Avrupa'yı aratmıyor. Ülkemize katkı sağlamış oluyoruz. Bu nedenle kampın Erzurum'da olmasına çok sevindim. Pandemi döneminde çok sıkıntılar yaşadık. Oyuncular çok fazla bir tatil yapamadı. Maçlar sıcak havalarda oynandı. Gönül isterdi ki 4-5 hafta tatil iyi olurdu ancak beklenmeyen bir şekilde kovit'ten dolayı sıkıntı yaşadık. Bu yıl düşme olmadığı için hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Türkiye Kupası'nı da katarsak en az 50 maç görünüyor. Bu yüzden geniş bir kadro kurup lige çok iyi hazırlanmalıyız" dedi.

Futbolculuk yıllarında Hatay'a iki kez gittiğini ve şehri gezme fırsatı bulduğunu sözlerine ekleyen Ömer Erdoğan, "Hatay Türkiye'nin kültürü anlamında çok değerli bir ilimiz. Ateşli bir taraftarı var. Çok çalışacağımızın farkındayız. Futbolculuk yıllarımda çalışan, kendini yenileyen, araştıran biriydim. Hep kendimi geliştirdim ve Hatayspor'un başına gelirken de kendini geliştiren ekibi seçtim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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