Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Şampiyonluğumuzu hep beraber kutlayalım" TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Bursaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olan Hatayspor'da Teknik DirektörMehmet Altıparmak, geçen hafta şampiyonluklarını ilan ettiklerini ve bugün de şampiyon gibi oynadıklarını belirtti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Bursaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olan Hatayspor'da Teknik DirektörMehmet Altıparmak, geçen hafta şampiyonluklarını ilan ettiklerini ve bugün de şampiyon gibi oynadıklarını belirtti.

Altıparmak, maçın sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın başından sonuna futboldan zevk alan ve zevk veren bir takım vardı. Bütün oyuncularımı kutluyorum. 53 sene bekledi Hatay şehri ve bugün şampiyonluğu hep beraber kutlamaya başladık" dedi. (ADM-BM-S) - HATAY

Kaynak: İHA