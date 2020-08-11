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Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan: "Keyif veren bir takım kurmaya çalışıyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takımın hedefleriyle ilgili olarak, "Hem takım içerisindeki rekabet ortamını daha da güçlendirmek için hem de bize katkı sağlayacak oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz.

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan:
11.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:12

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takımın hedefleriyle ilgili olarak, "Hem takım içerisindeki rekabet ortamını daha da güçlendirmek için hem de bize katkı sağlayacak oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz. Hem dinamit hem de savaşan mücadele eden ve Hatayspor'u taraftarlar izlerken keyif veren bir takım kurmaya çalışıyoruz." dedi.

Erdoğan, Palandöken Dağındaki bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yarım asırlık bir tarihe sahip olan, ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kendisini teknik direktörlüğe layık gören Onursal Başkan Lütfü Savaş'a ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Son 5 yılda elde edilen şampiyonluğun ve başarıların tesadüf olmadığını, bunun doğru yönetim ile planlamanın başarısı olduğunu anlatan Erdoğan, "Hatayspor sonunda da haklı olarak şampiyon olarak Süper Lige çıkmış oldu. Biz de burada bu başarıların devamını getirmek için canla başla mücadele edeceğiz. Bu başarıda daha önceki futbolcu kardeşlerimiz nasıl alın teriyle ve onur mücadelesiyle başarılı olduysa biz de mücadelemizi verip Hatayspor'u önce ligde kalıcı olmasını sağlayacağız, sonraki süreçte de çıkabildiğimiz kadar iyi yerlere çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, kulübün kamp olarak Erzurum'u seçmesiyle ilgili olarak şunları dile getirdi:

"Erzurum, özellikle son yıllarda yatırımlarıyla futbol ve kamp merkezini çok başarılı şekilde kurdular. Takımlar tarafından da çok tercih ediliyor. İlk defa kamp için geliyorum. Gerçekten saha ve otel anlamında çok elverişli ve sağlıklı bir ortam var. Antrenmanlarımıza başladık, sağlıklı ve doğru bir şekilde antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Şartlar çok güzel. Futbolcu olduğum dönemlerde genellikle Süper Lig takımları Avrupa'yı tercih ediyordu ama inanın Avrupa'yı aratmayacak sahalar ve imkanlar var burada."

"Benim özellikle olmazsa olmazım futbolcuların karakterli olması"

Transfer döneminde kulüp olarak transfer yapmaya çalıştıklarını aktaran Erdoğan, antrenman dışında oyuncu izlediklerini ve takip ettiklerini söyledi.

Erdoğan, oyuncu seçerken futbol kalitesiyle birlikte karakterlerini de araştırdıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Benim özellikle olmazsa olmazım futbolcuların karakterli olması. Bu kolay bir süreç değil ve uzun bir zamanımız kalmadı. Yaklaşık 4 hafta sonra ligler başlıyor. Biz de transfer yapmaya çalışıyoruz. Hem takım içerisindeki rekabet ortamını daha da güçlendirmek için hem de bize katkı sağlayacak oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz. Hem dinamit hem de savaşan mücadele eden ve Hatayspor'u taraftarlar izlerken keyif veren bir takım kurmaya çalışıyoruz. Mücadele edeceğiz, savaşacağız, taraftarlarımız kadar isteyeceğiz, kaybettiğimiz zaman bile alkışlanacak bir takım yaratmaya çalışıyoruz."

Yeni sezonda Süper Lig'de 21 takımın mücadele etmesiyle ilgili olarak Erdoğan, şunları ifade etti:

"Alışık olmadığımız bir dönemden geçtik. Oyuncularımız çok uzun bir tatil yapamadı. Gönül isterdi ki 4-5 hafta tatil yapıp iyice dinlenip gelsinler ama maalesef beklenmeyen bir şekilde Kovid-19'dan dolayı böyle bir sıkıntı yaşadık. Biz hazırlıklarımızı ona göre yapacağız ve Türkiye Kupasını da katarsak 50 maç yapacak gibi geniş bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Rotasyon yaparak bu sürede oyuncularımızın hem en iyi performansını alırken diğer oyuncularımızı da iyi şekilde hazırlayıp olası bir rotasyonda da diğer oyuncularımızın da oynayanları aratmayacak şekilde bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz."

Erdoğan, Hatay'a gitme düşüncesiyle ilgili olarak ise, "Hatay Türkiye'nin kültürü anlamında çok değerli bir ili. Bir iki kere deplasmana gittiğimde gezme fırsatı buldum ve hayran kaldım. Taraftarları da çok ateşli ve takımına sahip çıkan ve destekleyen taraftar. Bu başarı da ben olarak hareket edemeyiz, biz olacağız. Hep birlikte başarıyı elde etmemiz gerekiyor ve çok çalışmamız gerekiyor." diye sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Manşet

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