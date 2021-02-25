Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
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Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama

25.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:44

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, Antakya Atatürk Stadı'ndaki antrenmanda, gazetecilere yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün ligde bulunduğu konum itibarıyla sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bu tür maçların çok ciddiyet, disiplin ve yüksek konsantrasyon istediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buraya kaybetmeye değil, buradan puan alamaya gelecekler. Hedeflerimizi devam ettirmek için çok önemli bir fırsat bu maç. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Ankaragücü'nü analiz ederken bulunduğu konum itibarıyla belki fazla puan alamamış olabilirler ama hücum anlamında dikkat etmemiz gereken çok etkili oyuncuları var. Sahaya disiplinli, yüksek konsantrasyon ve istekle çıkacağız. Uzun zamandır sahamızda kazanamıyoruz, inşallah bunu da kırmış olacağız."

"Boupendza burada devam etmek istiyor"

Ömer Erdoğan, Aaron Boupendza'nın Rusya'nın Krasnodar takımına transfer sürecinin olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili bir soru üzerine, şu cevabı verdi:

"Aaron bizim için çok önemli karakterli bir oyuncu. Boupendza burada çok mutlu ve burada devam etmek istiyor. Burada takımın başarısında yine pay sahibi olmak istiyor. Bugüne kadar Aaron, bu duruma geldiyse takım arkadaşlarının sayesinde Hatayspor'un sayesinde geldi. O da bunun bilincinde, bunu hem sezon sonu iyi bir yerde bitirerek taçlandırmak hem de kendisi açısından da gollerini devam ettirip inşallah gol krallığında da istediği yerlere gelmek istiyor."

Futbolculardan Jean Claude Billong da Ankaragücü karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan'dan MKE Ankaragücü maçı ve Boupendza'yla ilgili açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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